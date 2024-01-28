Нелегальные удары коленом помешали карьерам Анкалаева и Яна. Теперь правило могут изменить

На первом номерном турнире года UFC 297, помимо прочих, состоялся поединок между непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым и Арнольдом Алленом. Во время третьего раунда случился крайне спорный эпизод, когда британец несколько раз нанёс удар коленом в голову Евлоева и вынудил рефери остановить поединок.

Такие эпизоды, как правило, регулярно вызывают споры. Кто-то считает, что эти удары легальны, кто-то уверен в обратном. Всегда есть грань, которую бойцам нельзя переходить. К примеру, Аллен уверен, что действовал чисто: «Немного расстроен из-за тех ударов коленом, но так уж вышло. Было ощущение, что я бил по правилам».

На самом деле в таких случаях надо учитывать множество нюансов. В первую очередь правила Атлетической комиссии штата или страны, в которой проходит поединок. Бой Евлоев — Аллен проходил в Канаде, и там более строгие правила, касающиеся положения бойцов и ударов коленями. Рефери того поединка Марк Годдард это объяснял: «В Онтарио пальцы на настиле считаются опорой. Я дал Аллену нанести первые три удара, но после четвёртого разнял бойцов. У меня нет возможности посмотреть повтор в любой момент. Я работаю с полным уважением и соблюдением правил, не забывая при этом о здравом смысле».

Кроме того, есть разные случаи, в которых наносятся такие удары. Евлоев пытался спастись, опираясь на настил одной рукой, но Аллен старался его приподнимать и наносить удар. Если в Онтарио это считается опорой и Годдард всё же остановил бой, то в Лас-Вегасе считают иначе. Это были бы абсолютно легальные удары. Всё опять-таки упирается в то, как трактует эти ситуации Атлетическая комиссия.

Помните, в сентябре прошлого года состоялся реванш Валентины Шевченко и Алексы Грассо? Там тоже был очень похожий эпизод, но там Хёрб Дин не остановил встречу и был прав. Почему? Потому что в Лас-Вегасе считают, что недостаточно просто коснуться канваса и надеяться на «правило трёх точек», на руке должен быть вес, она должна быть опорной. Шевченко едва касалась пола и явно пыталась схитрить, Грассо на этом её подловила и набросала несколько ударов в голову, которые были в этом случае легитимны.

Бой Валентины Шевченко и Алексы Грассо Фото: Кадр из трансляции

Таких случаев на самом деле уйма, именно поэтому сейчас это правило в очередной раз пересмотрят. Просто чтобы избежать расплывчатых формулировок. Ассоциация Атлетических комиссий по боксу и ММА в этом году планирует провести голосование, в ходе которого рассмотрят вопрос о так называемом заземлении бойца. Теперь везде будет недостаточно просто коснуться канваса ладонью, это должны быть локти, либо колени, либо другие части тела, но будет недостаточно просто стоять и коснуться пола кистью. Логичное изменение. В этом случае удары Аллена в голову Евлоева были бы полностью легитимны.

Другое дело — пример с коленом Петра Яна. В таком положении соперника бить нельзя категорически, потому что в эту секунду ты уже не прикроешься нюансами трактовок Атлетических комиссий. Это запрещённый удар, который может нанести серьёзные травмы сопернику. В том случае Ян успел получить совет от угла и пробил, в потом был театр одного актёра в исполнении Алджамейна Стерлинга, но он воспользовался возможностью, которую ему предоставили. Изобразил максимальный урон, который рефери оценил в дисквалификацию. В этом случае никак нельзя было списать всё на No Contest, так как удар был умышленным. Мог спасти Стерлинг, если бы продолжил бой, и тогда всё ограничилось бы снятием очков, но исход мы знаем.

Бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга Фото: Кадры из трансляции

А вот в бою Али Гулиева и Раны Сингха на Brave CF 47 в 2021 году в похожей ситуации соперник продолжил бой. Гулиев абсолютно идентично Яну пробил коленом в голову, но его соперник поднялся, выразил готовность продолжать и через некоторое время всё равно проиграл досрочно. Тот бой вышел в итоге довольно скандальным, но победу у Гулиева никто не отнял.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Есть и случаи, когда рефери считает такой удар непредумышленным. Самый свежий пример — первый бой Магомеда Анкалаева с Джонни Уокером на UFC 294. Россиянин пробил запрещённый удар, когда соперник был заземлён, но в этом случае действительно были некоторые основания считать удар ненамеренным. Это спасло Анкалаева от дисквалификации.

Колено в голову — одна из самых спорных вещей в современных ММА. Слишком большая разница в трактовках создаёт поле для недопонимания и споров. Эти правила давно пора привести под один стандарт, как сейчас и планируется сделать. Тогда бойцы перестанут хитрить с тремя точками опоры, рефери чётче будут оценивать эпизоды, а у болельщиков будет понимание того, что происходит в клетке, и почему.