Президент WBC: Кудряшов может претендовать на титульный бой

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC)рассказал, что российский боксёр, который владеет поясом WBC Silver в первом тяжёлом весе может в ближайшем будущем стать претендентом на титул чемпиона организации. Чемпионом WBC на данный момент является британец, но он проведёт свой следующий бой в супертяжёлом весе против Дэвида Хэя. Ранее Беллью говорил, что может сменить весовую категорию.«Дмитрий Кудряшов — замечательный боксёр, сильный чемпион, к тому же достаточно перспективный. В скором времени будет проведён ряд боёв, чтобы определить нового обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе. Таким образом, несколько позже Дмитрий получит возможность претендовать на титульный бой», — приводит слова Сулеймана «Р-Спорт».