Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Желание подраться было подозрительным». Вице-президент АСА — о допинге Асбарова

«Желание подраться было подозрительным». Вице-президент АСА — о допинге Асбарова
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, что история с допингом у Сослана Асбарова не повлияет на возможный бой с Евгением Гончаровым. По словам Бадаева, у этого противостояния другие нюансы.

«Мы уже знали, что у Асбарова допинг. В принципе само его желание подраться у нас изначально было подозрительным, скажем так. Мы понимали, значит у него там что-то идёт не так. Вскоре в закулисье пришли новости, что он не прошёл допинг-тестирование. По большому счёту это не повлияет на проведение вероятного боя против Евгения Гончарова. Это не имеет особого значения в данном случае. Плюс мы должны понимать, кем тестировался Асбаров, как это происходило, насколько это легитимное допинг-тестирование. Эти детали нужно изучать. Бывает, что запрещённые вещества попадают через пищевые добавки. Нужно разбираться. В нашем случае мы этого делать не собираемся. И это никак не влияет на проведение боя Гончаров-Асбаров. На проведение или не проведение этого противостояния влияют другие факторы. И их довольно много — это Гран-при, чемпионский статус Гончарова. Нельзя просто так прийти и подраться с чемпионом. Там много вопросов, которые прежде нужно уладить. Ну и гонорар, потому что аппетиты у парня высокие. Вот об этом в первую очередь нужно думать. А о проваленном допинг-тесте где-то в другом месте нам нет смысла думать», – сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
ACA официально анонсировали полуфинальный бой Али Багова и Хердесона Батисты
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android