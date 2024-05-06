«Желание подраться было подозрительным». Вице-президент АСА — о допинге Асбарова

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, что история с допингом у Сослана Асбарова не повлияет на возможный бой с Евгением Гончаровым. По словам Бадаева, у этого противостояния другие нюансы.

«Мы уже знали, что у Асбарова допинг. В принципе само его желание подраться у нас изначально было подозрительным, скажем так. Мы понимали, значит у него там что-то идёт не так. Вскоре в закулисье пришли новости, что он не прошёл допинг-тестирование. По большому счёту это не повлияет на проведение вероятного боя против Евгения Гончарова. Это не имеет особого значения в данном случае. Плюс мы должны понимать, кем тестировался Асбаров, как это происходило, насколько это легитимное допинг-тестирование. Эти детали нужно изучать. Бывает, что запрещённые вещества попадают через пищевые добавки. Нужно разбираться. В нашем случае мы этого делать не собираемся. И это никак не влияет на проведение боя Гончаров-Асбаров. На проведение или не проведение этого противостояния влияют другие факторы. И их довольно много — это Гран-при, чемпионский статус Гончарова. Нельзя просто так прийти и подраться с чемпионом. Там много вопросов, которые прежде нужно уладить. Ну и гонорар, потому что аппетиты у парня высокие. Вот об этом в первую очередь нужно думать. А о проваленном допинг-тесте где-то в другом месте нам нет смысла думать», – сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.