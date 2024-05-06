Алекс Перейра готов провести схватку по грэпплингу с экс-претендентом на титул UFC

Действующий обладатель титула UFC в дивизионе до 93 кг бразилец Алекс Перейра открыт к схватке по грэпплингу с экс-претендентом на звание чемпиона UFC в полутяжёлом весе американцем Энтони Смитом, а также готов поставить $ 50 000. Ранее Смит выражал сомнение в навыках Перейры, который является обладателем коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу.

«Я готов заключить пари с Энтони Смитом: отдать ему спину, позволить заправить ноги, и дать ему пять минут, чтобы финишировать меня. Мы можем это сделать. На кону будет $ 50 000», — приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.

Напомним, на турнире UFC 301, который состоялся 5 мая, Энтони Смит выходил в октагон против Витора Петрино. Бой завершился победой Энтони удушающим приёмом в первом раунде.