Де ла Хойе грозит лишение свободы на срок до шести месяцев

Генеральный директор промоутерской компании Golden Boy Promotionsможет сесть в тюрьму. Как сообщает TMZ Sports, бывшему боксёру-профессионалу предъявлены официальные обвинения в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.В ночь на 25 января полицейские задержали Оскара, находившегося за рулём автомобиля Land Rover, из-за превышения скорости. Его заподозрили в том, что он был пьян. Ему грозит серьёзное наказание — до шести месяцев лишения свободы.Впрочем, де ла Хойя, вероятно, признает свою вину и согласится на выплату штрафа, а также посещение специальных курсов о вреде алкоголя и встреч анонимных алкоголиков.