Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Добро пожаловать в семью». Усик опубликовал фото с титулом WBC

«Добро пожаловать в семью». Усик опубликовал фото с титулом WBC
Комментарии

Абсолютный чемпион в супертяжёлом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) опубликовал фото с титулом WBC, который отобрал у Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик (W)
19 мая 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
SD
Александр Усик

«Добро пожаловать в семью», — написал Усик под фотографией, опубликованной в одной из своих социальных сетей.

Фото: Соц.сети Александра Усика

Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он продлил серию без поражений до 22 боёв, при этом не потерпел ни одного поражения. Фьюри, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере.

Бой Фьюри – Усик: история конфликта

Материалы по теме
Фото
Усик заплакал на пресс-конференции, рассказав о последнем разговоре во сне с умершим отцом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android