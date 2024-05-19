«Добро пожаловать в семью». Усик опубликовал фото с титулом WBC

Абсолютный чемпион в супертяжёлом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) опубликовал фото с титулом WBC, который отобрал у Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).

«Добро пожаловать в семью», — написал Усик под фотографией, опубликованной в одной из своих социальных сетей.

Фото: Соц.сети Александра Усика

Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он продлил серию без поражений до 22 боёв, при этом не потерпел ни одного поражения. Фьюри, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере.

Бой Фьюри – Усик: история конфликта