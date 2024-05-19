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В ночь с 18 на 19 мая мск на арене «ЮЭфСи Апекс» в американском Лас-Вегасе прошёл вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 241. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами поединков.

Результаты турнира UFC Fight Night 241

Лерон Мёрфи победил Эдсона Барбозу единогласным решением (49-46, 50-45, 50-45)

Калинн Уильямс победил Карлстона Харриса нокаутом (Раунд 1, 1:30)

Темба Горимбо победил Рамиза Брахимая единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Адриан Янез победил Винисиуса Сальвадора техническим нокаутом (Раунд 1, 2:47)

Анджела Хилл победила Луану Пиньейро удушающим приёмом (guillotine choke) – (Раунд 2, 4:12)

Том Нолан победил Виктора Мартинеса техническим нокаутом (Раунд 1, 3:50)

Умар Си победил Джорджа Токкоса удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 3:43)

Мелисса Гатто победила Тамирес Видал техническим нокаутом (Раунд 3, 0:37)

Абусупьян Магомедов победил Варлея Алвеса единогласным решением (30-26, 30-26, 30-26)

Пьера Родригес нанесла запрещённый удар головой (Раунд 2, 3:16), в результате бой был остановлен и победу дисквалификацией присудили Ариане Карнелосси

Хейли Алатенг победил Клейдсона Родригеса единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)

Ванесса Демопулос победила Эмили Дюкот раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)