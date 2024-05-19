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Фото Александра Усика на пресс-конференции после боя

Фото Александра Усика на пресс-конференции после боя
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) одержавший победу раздельным решением судей над обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри (35-1-1, 24 KO), принял участие в пресс-конференции после поединка.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик (W)
19 мая 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
SD
Александр Усик

Фото: Скрин с пресс-конференции

После окончания боя появилась информацию о том, что Усик был госпитализирован с подозрением на сломанную челюсть, и не будет присутствовать на пресс-конференции. Эту информацию сообщил сначала Тайсон Фьюри, а затем подтвердил и журналист Майкл Бенсон. Однако несмотря на это Александр Усик всё таки принял участие в пресс-конференции и ответил на все вопросы журналистов. Украинец уделил этому чуть больше 15 минут.

После окончания беседы с журналистами Усик раздал несколько автографов и сфотографировался с желающими.

Бой Фьюри – Усик: история конфликта

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