Стало известно, кто получил бонусы по $ 50 тыс. на UFC Fight Night 241

Сегодня, в ночь с 18 на 19 мая мск на арене «ЮЭфСи Апекс» в американском Лас-Вегасе прошёл вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 241.

Бонус в размере $ 50 тыс. за лучший бой вечера достался поединку между бразильцем Эдсоном Барбозой и британцем Лероном Мёрфи, в котором Мёрфи одержал победу единогласным решением судей (49-46, 50-45, 50-45). Бонусы в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления вечера получили Калинн Уильямс (США), нокаутировавший Карлстона Харриса из Гайаны в первом раунде, и Анджела Хилл (США), которая победила бразильянку Луану Пиньейро удушающим приёмом во втором раунде.

Главный боем турнира UFC Fight Night 241 был поединок Барбозы и Мёрфи, соглавным — поединок Уильямса и Харриса.