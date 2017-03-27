Эльнур Велиев сразится с Залимбегом Омаровым на турнире M-1 Challenge 76

Организаторы турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 76, который состоится 22 апреля в Республике Ингушетия, объявили о добавлении в кард очередного поединка. Украинский боец(6-0-1 ) в рамках предстоящего турнира проведёт поединок с(7-2-1), выступающим за клуб Fighting Eagle.«В этом бою зрителей и специалистов ожидает упорная и жёсткая борьба, поскольку за плечами у этих парней десятки боёв на самом высоком уровне как в боевом самбо, так и в смешанных единоборствах», — отмечается в пресс-релизе организаторов.