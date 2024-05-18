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«Сергею будет тяжело». Бабанин дал прогноз на предстоящий бой Ковалёва

«Сергею будет тяжело». Бабанин дал прогноз на предстоящий бой Ковалёва
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Известный российский боксёр Максим Бабанин поделился мнением о предстоящем поединке трёхкратного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и представителя Швеции Робина Сафара.

«Конечно, жду этот бой. Хотелось бы, чтобы Сергей победил. Но, думаю, мотивация у молодого бойца повыше. Будет тяжело. Тем более в новом весе. Скорее всего, Ковалёв хочет завершить карьеру и заработать какие-никакие деньги. А вообще, это бокс. В ринге и в бою может всё поменяться. Но, объективно говоря, к победе ближе соперник. Не следил за ним, не знаю, откуда у него 16-0. Ринг покажет», — сказал Бабанин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее стал известен вес Сергея Ковалёва и Робина Сафара перед боем.

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