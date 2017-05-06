Паркер победил Кохану и отстоял титул чемпиона WBO в супертяжёлом весе

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер (23-0, 18 KO) победил Рэзвана Кохану (16-3, 9 KO) единогласным решением судей. Паркер имел преимущество на протяжении большей части поединка, но Кохану выдержал все его удары, хотя наносил мало ответных. Счёт судей по итогам 12 раундов составил 119-108 и дважды 117-110 в польщу Паркера.

Для Паркера этот бой стал первой защитой титула. Изначально он должен был сразиться с Хьюи Фьюри (20-0, 10 KO), но британец снялся с поединка из-за травмы.