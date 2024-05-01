Топурия: в 2025 году я стану самым высокооплачиваемым спортсменом в мире

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия выразил уверенность в том, что в 2025 году он станет самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

«Слушай, я скажу тебе так. У меня нет сомнений, что в 2025 году я стану самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Это точно. Я удивлюсь, если это не сбудется, честно», — сказал Топурия на YouTube-канале El Podcast de Webpositer.

Напомним, первый поединок, который проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск, завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. Благодаря этому успеху он стал чемпионом полулёгкого дивизиона.

Всего на счету испанского бойца 15 побед и ни одного поражения.

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