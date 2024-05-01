Оливейра объяснил, почему не хочет драться с Гэтжи

Экс-обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории бразилец Чарльз Оливейра высказался по поводу возможного поединка с американцем Джастином Гэтжи.

«Гэтжи собирается взять паузу на полгода. Ему нет смысла драться, чтобы что-то ещё доказать. Надо драться только тогда, когда ты к этому готов. Но я не хочу брать паузу. Я хотел бы подраться пораньше. Так что я не планирую дожидаться Гэтжи, он не вписывается в мои планы», — приводит слова Оливейры портал Low Kick MMA.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 апреля на турнире UFC 300, Чарльз Оливейра встретился с Арманом Царукяном. Бой завершился победой Царукяна раздельным решением судей.

Ранее Оливейра изъявил желание провести поединок с известным ирландским бойцом Конором Макгрегором.