«В любительском боксе подкупов не существует». Кравцов — об обвинениях от Гурули

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказался по поводу обвинения со стороны грузинского боксёра Лаши Гурули в адрес национальной команды России.

Ранее Гурули заявил, что ему предлагали «большую сумму денег», чтобы он не участвовал в финальном поединке чемпионата Европы с россиянином Тарханом Идиговым. Перед третьим раундом финала в знак протеста против несправедливого судейства Гурули снялся с поединка.

«Я достаточно неплохо знаю этого боксёра. Не первый день следим за ним. Во-первых, в любительском боксе подкупов не существует. Непонятно, для чего это нужно было бы Тархану Идигову. Даже если по бою взять. В первом раунде, возможно, результат мог вызывать какие-то сомнения. Но второй раунд, особенно за счёт убедительной концовки, остался за Тарханом без вопросов. И то, что на эмоциях потом Гурули снялся, – это о многом говорит как о боксёре. Что он не готов бороться с трудностями и проходить дальнейший путь. Потом было демонстративное снятие майки, выпрыгивания в углу. Думаю, что он до боя уже проиграл. А это была защитная реакция, которая идёт до сих пор», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.