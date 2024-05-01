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Уиттакер: я могу добыть победу над Чимаевым в борьбе

Уиттакер: я могу добыть победу над Чимаевым в борьбе
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Экс-обладатель титула UFC в среднем весе Роберт Уиттакер высказался по поводу предстоящего поединка с популярным бойцом смешанных единоборств (ММА) Хамзатом Чимаевым.

«Я хочу драться по-своему – биться в стойке и терпеть до последнего. Это будет пятираундовый бой, а у меня достаточно опыта подобных поединков. Я никогда не сдаюсь. Я полностью уверен в своих навыках работы в партере. Я могу сдержать его или даже добыть победу над ним в борьбе», — приводит слова Уиттакера ESPN.

Напомним, поединок состоится 22 июня на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед. В активе Уиттакера 25 побед в ММА при семи поражениях.

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