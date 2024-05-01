«Боксёр с вымышленной больной психологией. Кому он нужен?» Кравцов — о Гурули

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов дал комментарий по поводу грузинского боксёра Лаши Гурули, который ранее выступил с обвинениями в сторону национальной команды России.

«Гурули я лично несколько раз предлагал боксировать на проектах IBA, он везде избегал сильных соперников. Он не принял ни одного боя. Лишь поехал один раз, когда заведомо понимал, что выиграет. Для меня этот боксёр – чуть выше среднего пошиба с вымышленной больной психологией. Он не отобрался на Олимпийские игры, хайп наводит специально, заработать себе какое-то имя. Либо защитная реакция. Грузия ждала от него победы. А здесь он оказался проигравшим. На мой взгляд, проиграл психологически, сдался. Он был полон сил, бегал, как ненормальный, запрыгивал на углы. Если называть вещи своими именами – он сдался. А в боксе это не воспринимается. Возможно, начали ему задавать какие-то вопросы на родине. Вот и пошла защитная реакция, что его кто-то захотел подкупить. Кому он нужен?» — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.