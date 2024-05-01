Грузинский боксёр: перед финалом ЧЕ против россиянина нам предложили большую сумму денег

Грузинский боксёр Лаша Гурули рассказал, что ему предлагали «большую сумму денег», чтобы он не участвовал в финальном поединке чемпионата Европы с россиянином Тарханом Идиговым.

«Накануне поединка нам предложили большую сумму денег. Они не хотели, чтобы я выходил на ринг. Когда они получили окончательный ответ, то сказали, что будут добиваться этой победы во что бы то ни стало.

Моя стратегия заключалась в том, чтобы работать на расстоянии, чтобы не было возможности обмениваться ударами. Россиянин проиграл первый раунд по дистанции, и я не думал, что у судей может быть выбор, но они всё равно отдали ему преимущество 4:1», — приводит слова Гурули Inside the Games.

Напомним, Лаша Гурули снялся перед третьим раундом финала в знак протеста против несправедливого судейства.