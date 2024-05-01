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«Он сам себя уже наказал». Кравцов — о возможных санкциях по отношению к Гурули

«Он сам себя уже наказал». Кравцов — о возможных санкциях по отношению к Гурули
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Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов дал комментарий по поводу возможных санкций по отношению к представителю Грузии Лаше Гурули.

Ранее Гурули заявил, что ему предлагали «большую сумму денег», чтобы он не участвовал в финальном поединке чемпионата Европы с россиянином Тарханом Идиговым. Перед третьим раундом финала в знак протеста против несправедливого судейства Гурули снялся с поединка.

«Это было обращение в никуда. Кто его подкупал, кто предлагал? Пустая болтовня. Защитная реакция на свою сдачу. Он себя уже наказал. В ринге сдался, а теперь приходится выкручиваться», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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