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Тренер Альдо: мы ожидаем жестокой победы нокаутом в бою с Мартинесом

Тренер Альдо: мы ожидаем жестокой победы нокаутом в бою с Мартинесом
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Эмерсон Фалькао, тренер бразильского экс-чемпиона UFC Жозе Альдо, высказался по поводу предстоящего поединка его подопечного с Джонатаном Мартинесом.

«Мартинес — сильный оппонент с широким арсеналом и отличной работой ног. Мы подготовили тренировочный лагерь, основываясь на его стиле.

Жозе сейчас отлично подготовлен, а главное — мотивирован. Ему хочется драки, настоящей зарубы, и он рассчитывает на победу нокаутом. 4 мая мы можем ожидать от него только жестокой победы нокаутом», — приводит слова Фалькао MMA Fighting.

Напомним, Жозе Альдо спустя полтора года после завершения карьеры объявил о возвращении в бои. Его следующим оппонентом станет Джонатан Мартинес. Их бой состоится на турнире UFC 301.

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