Алексей Тищенко отреагировал на обвинения грузинского боксёра в сторону сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко отреагировал на обвинения со стороны грузинского боксёра Лаши Гурули в адрес сборной России.

Ранее Гурули заявил, что ему предлагали «большую сумму денег», чтобы он не участвовал в финальном поединке чемпионата Европы с россиянином Тарханом Идиговым. Перед третьим раундом финала в знак протеста против несправедливого судейства Гурули снялся с поединка.

«Сложно сказать. В первом раунде, может быть, был поинтереснее грузинский боксёр. Второй раунд был ровный. А третий… Третьего не было. Наш бокс – достаточно субъективный вид спорта, бывает всякое. Может, кому-то кажется, что он был лучше или выигрывал. Не всегда это соответствует действительности. Мне тяжело залезть в голову грузину и знать, что он думал, что он пытается сделать. Есть результат. Первый раунд я бы отдал грузину, второй – россиянину», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.