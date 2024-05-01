Оливейра не против перейти в полусредний дивизион UFC

Экс-обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра рассказал о том, что он может перейти в полусредний вес.

«Перейти в полусредний вес? Почему нет? Почему не принять бой, благодаря которому я заработаю денег и укреплю свою историю и наследие? Надо поговорить об этом в UFC. Если речь будет идти о большом денежном бое, то почему нет?» −приводит слова Оливейры MMA Fighting.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 апреля на турнире UFC 300, Чарльз Оливейра встретился с Арманом Царукяном. Бой завершился победой Царукяна раздельным решением судей.

Ранее Оливейра изъявил желание провести поединок с известным ирландским бойцом Конором Макгрегором.