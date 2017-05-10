Де ла Хойя: жду нокаута в бою Альварес — Головкин

Глава промоутерской компании Top Rank Оскар де ла Хойя рассчитывает, что поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса завершится досрочно.

«Я жду нокаута, хочу его. В первую очередь потому, что я фанат бокса. Но, конечно, я промоутер, смотрю на деловой аспект, и мне ясно, что нокаут будет выгоден всем. Но как простой фанат бокса я хочу увидеть отличный бой. Классический поединок с нокаутом. Все хотят его увидеть», — приводит слова де ла Хойи ESPN.

Бой Альвареса и Головкина состоится 16 сентября и пройдёт в среднем весе.