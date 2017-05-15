Де ла Хойя: я договорился о бое Альварес — Головкин ради болельщиков

Промоутер Сауля Альвареса Оскар де ла Хойя уверяет, что договорился об организации боя для мексиканца с чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным ради болельщиков. Встреча этих боксёров запланирована на 16 сентября в США.

«Все бойцы сейчас используют старую модель, которую оставил после себя Мейвезер, где на первый план выходят деньги. Поэтому никаких боёв не делается.

Сейчас всё по-другому. Я сделал этот бой между Альваресом и Головкиным ради спорта, для болельщиков. Да, в этом бою будет много денег, но я мог бы организовать четыре менее значимых боя для Альвареса, которые бы не были столь опасны. Но я сам был бойцом и знаю, чего хотят болельщики. Поэтому я это сделал», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.