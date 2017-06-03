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Льюис: настоящий чемпион мира должен проводить бои по всему миру

3 июня 2017, суббота. 21:51. Бокс/ММА

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис считает, что если нынешние чемпионы мира хотят получить настоящее признание, они обязаны сражаться по всему миру.

«Я считаю, что если вы чемпион мира, то вы должны проводить бои по всему миру — это продвигает вас не только как бойца, но и как личность. К примеру, у вас может быть много фанатов в Британии, но поехав в США, вы увидите, что о вас там никто не слышал.

Именно потому так важно проводить бои в разных местах. Так сложилось исторически, Мухаммед Али бился в Африке, так что я ставил перед собой ту же цель, и я сделал это. Теперь в любом уголке мира у меня есть фанаты. Когда я начинал боксировать в США, меня освистывали, но потом они приняли меня как хорошего боксёра", — приводит слова Льюиса The Sun.

Источник: The Sun Сообщить об ошибке
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Леннокс Льюис
Новости. Бокс/ММА
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