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Де ла Хойя: Мейвезер — лучший боксёр на планете, бой с Макгрегором будет ужасен

6 июня 2017, вторник. 01:01. Бокс/ММА

Промоутер Оскар де ла Хойя ответил на резкие слова главы UFC Дэны Уайта в свой адрес. Уайт раскритиковал де ла Хойю за его негативные слова о поединке Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером-младшим.

«Он назвал мой бой отстойным и я говорю то, же самое: его бой будет ужасен. Макгрегор не боксёр. И он выйдет против лучшего бойца нашего поколения Мейвезера? И он думает, что он побьёт его, не проведя ни одного боя? Это невозможно. Я не смог побить его. Мы знаем, кто такой Мейвезер — лучший боксёр на планете. А следовательно, это будет лёгкий бой для него», — цитирует де ла Хойю ESPN.

Уайт: де ла Хойя совсем тупой
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Теги
Дэна Уайт Конор Макгрегор Оскар де ла Хойя Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
6 июня 2017, вторник
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