Экс-претендент на титул UFC дал прогноз на бой Чимаев — Уиттакер

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) англичанин Даррен Тилл дал прогноз на бой между популярным чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым и экс-обладателем титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийцем Робертом Уиттакером.

«Мне кажется, что Хамзат победит, ему просто следует быть осторожным. Роберт Уиттакер – умелый боец и отлично умеет комбинировать ударную технику с борьбой, хотя вряд ли он будет предпринимать попытки побороться с Чимаевым. Хамзат способен финишировать Роберта. У него есть нокаутирующая мощь в руках, он хорошо бьёт как руками, так и ногами. Думаю, он финиширует его во втором раунде. Будет хороший поединок», – сказал Тилл в интервью на YouTube-канале The MAClife.