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Боксёрский бой Элли Брук и Пейдж Ванзант закончился ничьей с раздельным решением

Боксёрский бой Элли Брук и Пейдж Ванзант закончился ничьей с раздельным решением
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В ночь с субботы на воскресенье в Хьюстоне, штат Техас, экс-боец UFC Пейдж Ванзант и британская модель и боксёр Элли Брук провели боксёрский поединок за титул чемпиона MFB среди женщин в среднем весе, который на данный момент принадлежит Брук.

Бой продлился все раунды и закончился ничьей раздельным решением судей. (48-46, 46-48, 47-47).

Пейдж Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас (11-2) 11 июля 2020 года на UFC 251. После этого спортсменка начала выступать в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC.

Элли Брук тренируется вместе с экс-чемпионкой из Австралии Эбани Бриджес. Она провела два профессиональных поединка в боксе, дважды победив своих соперниц досрочно.

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