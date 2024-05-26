Боксёрский бой Элли Брук и Пейдж Ванзант закончился ничьей с раздельным решением

В ночь с субботы на воскресенье в Хьюстоне, штат Техас, экс-боец UFC Пейдж Ванзант и британская модель и боксёр Элли Брук провели боксёрский поединок за титул чемпиона MFB среди женщин в среднем весе, который на данный момент принадлежит Брук.

Бой продлился все раунды и закончился ничьей раздельным решением судей. (48-46, 46-48, 47-47).

Пейдж Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас (11-2) 11 июля 2020 года на UFC 251. После этого спортсменка начала выступать в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC.

Элли Брук тренируется вместе с экс-чемпионкой из Австралии Эбани Бриджес. Она провела два профессиональных поединка в боксе, дважды победив своих соперниц досрочно.

Церемония взвешивания Пейдж Ванзант и Элли Брук