Как закончится бой Ислама Махачева и Дастина Порье?

В ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США) состоится турнир UFC 302, в главном поединке которого встретятся чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев (Россия) и американец Дастин Порье. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос: как закончится бой Махачева и Порье?

Отметим, что для Махачева предстоящая защита пояса будет третьей. Ранее он дважды защищал его в поединках с австралийцем Александром Волкановски.

В смешанных единоборствах на счету Махачева 25 побед и одно поражение. Порье за время профессиональной карьеры одержал 30 побед и потерпел восемь поражений. Ещё один поединок с участием Дастина был признан несостоявшимся.

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