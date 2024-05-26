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Аспиналл: один удар Блэйдса, и рефери придётся меня будить

Аспиналл: один удар Блэйдса, и рефери придётся меня будить
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл поделился ожиданиями от предстоящего реванша с американцем Кёртисом Блэйдсом.

«У нас есть незаконченные дела. Я считаю Кёртиса сложнейшим соперником для меня с точки зрения стиля. Не хочу казаться неуважительным, но бой с Кёртисом мне невыгоден, он не самый популярный боец.

Он может победить меня, это тяжёлый вес. Я считаю себя лучшим в мире, но делает ли это меня непобедимым? Нет. Это тяжёлый вес. Один удар Кёртиса, и рефери придется меня будить. Вот как бывает. Но я готов поставить всё на карту», — сказал Аспиналл в интервью YouTube-каналу The Mac Life.

Напомним, поединок Аспиналла и Блэйдса состоится 27 июля на турнире UFC 304.

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