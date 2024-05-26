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Махачев: я брал пример с Хабиба всю жизнь

Махачев: я брал пример с Хабиба всю жизнь
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о влиянии Хабиба Нурмагомедова на его карьеру.

«Я познакомился с Хабибом и его отцом, когда только начал тренироваться. Мне было семь или восемь лет, я только пошёл в школу, и с тех пор я знаю Хабиба и всю его семью.

Хабиб сыграл очень важную роль в моей карьере, потому что я всю жизнь брал с него пример, видел, как он тренируется, как он побеждает, как он завоёвывает пояс. Наш тренер Абдулманап планировал, что я буду драться за пояс, как только Хабиб завершит карьеру», — сказал Махачев в интервью UFC.

1 июня на турнире UFC 302 Махачев проведёт защиту титула против американца Дастина Порье.

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