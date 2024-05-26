Илия Топурия выразил уважение действующему чемпиону UFC

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия выразил уважение чемпиону UFC в легчайшем дивизионе американцу Шону О'Мэлли.

«Шон проделывает отличную, потрясающую работу. Он становится всё более и более известным в спорте. Он большая звезда в Соединённых Штатах. Мне нравится его стиль боя даже как бойцу. Мне нравятся его движения. Он мне нравится. Шон прекрасно справляется со своей работой», — приводит слова Топурии портал sportskeeda.

В последнем поединке, который состоялся 18 февраля на турнире UFC 298, Илия Топурия нокаутировал во втором раунде Александра Волкановски и стал чемпионом UFC в весе до 66 кг.

Ранее Топурия заявил о желании разделить октагон с Максом Холлоуэем и Конором Макгрегором.