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«Думаю, 1995 год». Олег Тактаров показал архивное фото с физической формой

«Думаю, 1995 год». Олег Тактаров показал архивное фото с физической формой
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Прославленный российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками архивной фотографией.

«Нашёл у товарища. Думаю, 1995 год. В Lions Den», — написал Тактаров.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Lion's Den («Логово Льва») – команда, которую основал Кен Шемрок.

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. В 1995 году он выиграл шестой турнир лиги. В общей сложности в смешанных единоборствах Олег провёл 24 поединка, в которых одержал 17 побед, потерпел пять поражений, два раза бои с его участием заканчивались вничью. В последнем поединке, который проходил по правилам бокса, он встречался с Джеффом Монсоном – противостояние завершилось вничью.

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