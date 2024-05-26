Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдвардс: я бы побил Белала Мухаммада в 10 боях из 10

Эдвардс: я бы побил Белала Мухаммада в 10 боях из 10
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс высказался о предстоящем поединке с американцем Белалом Мухаммадом, который состоится 27 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания).

«Я не понимаю, почему он так уверен в себе. Да, он улучшился с нашего боя, но я прошёл более серьёзный путь. Дождёмся 27 июля.

Его победа [над Шоном Брэди] была хорошей, я не хочу вводить всех в заблуждение, он стал лучше, но это не будет иметь значения в ночь боя, я намного лучше него физически, технически и ментально. Я лучше него, и это данность. Если бы я подрался с ним 10 раз, то 10 раз бы его победил. Во второй раз мы сразимся 27 июля, и я уберу его», — сказал Эдвардс в подкасте The MMA Hour.

Материалы по теме
Эдвардс рассказал, что UFC отказал ему в поединке с Мухаммадом на турнире UFC 300
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android