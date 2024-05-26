Даниэль Кормье сказал, с кем должен подраться Макгрегор в случае поражения от Чендлера

Член Зала славы UFC Даниэль Кормье сказал, с кем должен подраться популярный ирландский боец ММА Конор Макгрегор в случае, если проиграет или победит топового бойца UFC Майкла Чендлера.

«Если он справится с Майклом Чендлером, то предлагаю устроить ему титульный бой. Пусть встретится с Дастином Порье или Исламом Махачевым в День независимости Мексики или вскоре после этого. Если он проиграет, то пусть встретится с Тони Фергюсоном. Тони Фергюсон заслуживает того, чтобы в последний раз выйти на переполненную фанатами арену, чтобы посмотреть, сможет ли он ответить за свои слова и сделать с Конором всё, что обещал», — приводит слова Кормье портал Yardbarker.

Напомним, поединок между Макгрегором и Чендлером состоится на турнире UFC 303 29 июня.