Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даниэль Кормье сказал, с кем должен подраться Макгрегор в случае поражения от Чендлера

Даниэль Кормье сказал, с кем должен подраться Макгрегор в случае поражения от Чендлера
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы UFC Даниэль Кормье сказал, с кем должен подраться популярный ирландский боец ММА Конор Макгрегор в случае, если проиграет или победит топового бойца UFC Майкла Чендлера.

«Если он справится с Майклом Чендлером, то предлагаю устроить ему титульный бой. Пусть встретится с Дастином Порье или Исламом Махачевым в День независимости Мексики или вскоре после этого. Если он проиграет, то пусть встретится с Тони Фергюсоном. Тони Фергюсон заслуживает того, чтобы в последний раз выйти на переполненную фанатами арену, чтобы посмотреть, сможет ли он ответить за свои слова и сделать с Конором всё, что обещал», — приводит слова Кормье портал Yardbarker.

Напомним, поединок между Макгрегором и Чендлером состоится на турнире UFC 303 29 июня.

Материалы по теме
Член Зала славы UFC подверг критике Дастина Порье
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android