Сонг Ядонг бросил вызов Генри Сехудо

Топовый боец UFC в легчайшем весе китаец Сонг Ядонг бросил вызов бывшему двойному чемпиону UFC в 57 кг и 61 кг американцу Генри Сехудо.

«Я слышал, что Китай — твоя счастливая страна, Генри. Ты стал олимпийским чемпионом в 2008 году. Я приглашаю тебя приехать в Китай в августе этого года, давай устроим шоу для болельщиков. Перестань вызывать Роба Фонта!» — написал в своих социальных сетях Сонг Ядонг.

Напомним, в последним поединке, который состоялся 10 марта на турнире UFC 299, Ядонг разделил октагон с экс-чемпионом UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном. Бой завершился победой Петра единогласным решением судей. Для Ядонга это поражение стало восьмым в профессиональной карьере и вторым в UFC.