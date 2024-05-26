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«Тройной клоун возвращается на родину своих забытых достижений». Ян ответил Сехудо

«Тройной клоун возвращается на родину своих забытых достижений». Ян ответил Сехудо
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Экс-обладатель титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян ответил на вызов бывшего двойного чемпиона UFC в категории до 57 кг и до 61 кг американца Генри Сехудо.

«ССР против ССС: тройной клоун возвращается на родину своих забытых прошлых достижений. Бронируйте!» — написал в своих социальных сетях Пётр Ян.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 10 марта на турнире UFC 299, Пётр Ян встретился с топовым китайским бойцом Сонг Ядонгом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Яна единогласным решением судей. Для российского бойца эта победа стала первой с 2021 года. До этого он шёл на серии из трёх поражений.

Ранее Генри Сехудо уклонился от боя с Сонг Ядонгом и бросил вызов Петру Яну.

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