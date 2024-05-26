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Источник: Дейвисон Фигейреду подерётся на турнире UFC в Абу-Даби с соперником из топ-5

Источник: Дейвисон Фигейреду подерётся на турнире UFC в Абу-Даби с соперником из топ-5
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Бывший обладатель титула UFC в наилегчайшем весе бразилец Дейвисон Фигейреду проведёт следующий поединок против экс-претендента на чемпионский пояс UFC в легчайшем весе эквадорца Марлона Веры. Об этом сообщает нидерландский журналист и инсайдер Марсель Дорфф в своих социальных сетях.

Согласно его информации, Фигейреду и Вера проведут бой на турнире UFC Fight Night, который состоится в Абу-Даби 3 августа. Главным поединком турнира станет противостояние между Умаром Нурмагомедовым и Кори Сэндхагеном.

Напомним, в активе Фигейреду 23 победы, три поражения и одна ничья. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 300, он победил удушающим приёмом Коди Гарбрандта.

Марлон Вера, в свою очередь, в последнем поединке уступил единогласным решением судей Шону О'Мэлли. В его активе 21 победа, девять поражений, а также одна ничья.

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