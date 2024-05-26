Британский экс-чемпион Гроувз оценил шансы Фьюри победить Усика в бою-реванше

Бывший чемпион мира британец Джордж Гроувз высказался по поводу возможного реванша между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«На самом деле, я вижу только тот же результат. Усик – исключительный боец поколения. У Фьюри была своя эпоха, а теперь наступила эпоха Усика. И это может быть конец. Он может сказать: «Я закончил боксировать», а затем завершить карьеру, кто знает. Но я думаю, что, если они снова сразятся, Усик внесёт изменения, снова станет лучше и снова победит Фьюри. Это не значит, что это будет тот же самый бой, но я думаю, что будет тот же результат», — приводит слова Гроувза SecondsOut.

Напомним, Усик в титульном бою одержал победу над Фьюри. Бой продлился 12 раундов и завершился раздельным решением судей.

Бой Фьюри — Усик: история конфликта: