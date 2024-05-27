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Оливейра: Порье может нокаутировать Махачева, никаких сомнений

Оливейра: Порье может нокаутировать Махачева, никаких сомнений
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра высказался о предстоящем титульном поединке между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

«Каждый ударник, встречающийся с Исламом, сталкивается с одним и тем же: его валят и отбирают шансы на победу. Но мы говорим об MMA, и один точный удар может принести вам победу. Дастин Порье показал это в своём последнем бою, он много раз показывал это. У него тяжёлые руки, и он может нокаутировать Махачева, никаких сомнений, но я считаю, что Ислам останется чемпионом», — приводит слова Оливейры издание MMA Fighting.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Порье на турнире UFC 299 одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

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