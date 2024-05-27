Ислам Махачев отреагировал на слова о том, что он — протеже Хабиба

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о его сравнении с Хабибом Нурмагомедовым.

«То, что произошло в моём реванше с Волкановски, заставило людей просто заткнуться. Люди говорят, что я протеже Хабиба, но теперь у меня есть пояс и первое место в рейтинге P4P. Раньше было его время, но теперь настало моё», − сказал Махачев пресс-службе UFC.

1 июня на турнире UFC 302 Махачев проведёт защиту титула против американца Дастина Порье.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Порье на турнире UFC 299 Порье одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.

Махачев может стать круче Хабиба. Не помешает даже поражение