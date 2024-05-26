Ронда Роузи объяснила секрет своего успеха в ММА

Член Зала славы UFC Ронда Роузи рассказала, в чём заключался её секрет успеха в ММА.

«Я дорожила этим титулом больше, чем кто-либо и когда-либо. Потеря этого титула ранила меня больше других. Вот почему я смогла так долго его защищать. Многим людям трудно понять, что для тебя что-то так много может значить. Это похоже на вопрос: «Почему ты так расстроен? Это ведь просто ссора». Что ж, для тебя это просто чужой бой, но я думаю, что есть одна вещь, которая действительно важна, если ты собираешься стать бойцом чрезвычайно высокого уровня, или спортсменом, или кем-то, кто управляет бизнесом — ты должен быть готов пожертвовать всем ради своей цели.

У многих людей есть склонность беречь себя и не выкладываться на полную. Поэтому, когда что-то у них не получается, они говорят себе: «Я мог бы добиться этого, если бы отдал всё, что у меня было». Мой успех был в том, что я была готова пожертвовать всем ради успеха. Это будет вашим преимуществом, и вашей уязвимостью, поскольку рано или поздно это аукнется», — приводит слова Роузи портал MMA Fighting.