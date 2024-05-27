Глава RCC объяснил, почему Махачев будет драться с Порье в стойке

Глава RCC Николай Клименко высказался о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и представителем США Дастином Порье. Их бой пройдёт в ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США) на турнире UFC 302 и будет главным событием спортивного шоу.

«Думаю, что победит Махачев: он уверенно защищает титулы, он хорошо работает в смешанном режиме. Мне кажется, что Ислам будет работать в стойке, потому что, если будет работа в партере — создаётся опасность в бою с Порье. Дастин — это отличный боец высокого уровня, Махачев понимает проблемы в стойке и будет работать с ним в этом направлении. Держать пояс!» — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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