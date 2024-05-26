Член Зала славы UFC подверг критике Дастина Порье

Член Зала славы UFC Даниэль Кормье подверг критике заявление бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье. Ранее тот в одном из интервью допустил вероятность завершения своей карьеры.

«Я не могу слышать, как боец, которого мы все любим, говорит о завершении карьеры. Мне ненавистна не только мысль о том, что для него всё закончится, но и сама мысль о себе как о спортсмене, который был в таком же положении. Мне не нравится, когда люди ставят точку в своей карьере, когда она ещё активно развивается.

Я очень расстроен, что в его словах так много упоминаний о «последнем шансе» или «последнем танце». Если ты хочешь драться, то ты должен полностью посвятить себя бою, не задумываясь о том, что произойдёт после», — приводит слова Кормье портал MMAJunkie.