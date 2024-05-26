Эдвардс рассказал, как отнёсся к тому, что его бой c Мухаммадом состоится около пяти утра

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс рассказал, как отреагировал на время проведения турнира UFC 304, который возглавит его поединок с американцем Белалом Мухаммадом.

Напомним, UFC 303 пройдёт в Манчестере (Великобритания), и главные бои состоятся после полуночи по местному времени ради американской аудитории, что, по словам Эдвардса, повлияло на его подготовку.

«Да, поединок состоится около пяти утра, поэтому мне нужно перестроиться. Я считаю, что это должно было произойти по британскому времени, но имеем то, что имеем. Это связано с PPV в Америке. Насколько я понимаю, в UFC поменяли место проведения, но трансляцию перенести было нельзя, вот почему Дана так решил.

Я встречусь со специалистом по сну, посмотрим, что он скажет. У меня небольшая команда, но мы вместе уже восемь или девять лет, и мы знаем, как приспосабливаться к изменениям. Я дрался в Манчестере в три часа ночи, но я не знал об этом заранее (смеётся)», — сказал Эдвардс в подкасте The MMA Hour.