Уорд: не знаю, серьёзен ли Стивенсон, когда говорит о бое со мной

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO и IBF Андре Уорд заявил, что не рассматривает бой с чемпионом по версии WBC Адонисом Стивенсоном в качестве приоритетного.

«Не знаю, серьёзен ли Стивенсон, когда говорит о бое со мной. Думаю, на него оказывается серьёзное давление и он вынужден предпринимать какие-то шаги. Честно говоря, я не рассматриваю бой с ним как приоритетный.

Он хороший боксёр, и у него отличная поддержка в Канаде, но, честно, это не тот боец, о котором я думаю. Мне кажется, он пришёл на вечеринку слишком поздно, у него несколько лет была возможность сразиться с Ковалёвым, но этого не произошло. Чтобы быть лучшим, надо бить лучших. Ковалёв дрался с лучшими и был таковым, теперь этот статус принадлежит мне. Что касается Стивенсона, то да, я его уважаю и он чемпион, но у меня нет особого мнения на его счёт", — приводит слова Уорда BoxingScene.