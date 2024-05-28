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Новости спорта 28 мая: Сафонов ПСЖ трансфер вратарь Краснодара, теннис Ролан Гаррос, Евро-2024 Куртуа Тедеско

Подробности перехода Сафонова в «ПСЖ», продолжение «Ролан Гаррос». Главное к вечеру
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Фабрицио Романо подтвердил переход Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ», Тибо Куртуа пропустит Евро-2024, а во Франции продолжается «Ролан Гаррос». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 28 мая.

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