Титов: Бивол получил хорошую замену Бетербиеву. Иначе была бы большая пауза

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов высказался о предстоящем поединке Дмитрия Бивола с Маликом Зинадом.

«У Дмитрия хорошая замена, соперник без поражений. В предыдущем бою он прошёл Жерома Пампелона, приличного соперника. Это был отборочный поединок по IBF! Я считаю, что это адекватная замена. Особенно при учёте того, что в полутяжёлом дивизионе есть абсолютно явные лидеры, это Бивол и Бетербиев. Все остальные на другом уровне. Трудно найти замену, но для такого боя Зинад подходит.

Дмитрий Бивол с любым соперником показывает себя на 100%, к тому же пока нет ясности, когда заживёт травма у Бетербиева. В любом случае хорошо, что Дмитрий боксирует. Если бы он просто ждал Бетербиева, пауза получилось бы большая. Поэтому сейчас просто ждём хороший бой, и мой прогноз, что Бивол должен победить. А там снова полноценная подготовка к Бетербиеву! Потому что сейчас это один из самых больших боёв в мире бокса», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бивол – безударная суперзвезда. За счёт чего побеждает Дмитрий?