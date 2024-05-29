«12 раундов сидел на краешке сиденья». Деметриус Джонсон высказался о бое Усик — Фьюри

Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон прокомментировал результат боксёрского поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, состоявшегося 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«У нас прошёл великолепный бой Усика и Фьюри. Усик победил и стал абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе. Поединок получился просто потрясающим. С первого по 12-й раунд я просидел на краешке сиденья», — сказал Джонсон на своём YouTube-канале.

Александр Усик стал первым боксёром после американца Эвандера Холифилда, сумевшим стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом и супертяжёлом дивизионе.

Материалы по теме Джо Джойс ответил, может ли Фьюри победить в реванше с Усиком

Бой Фьюри — Усик: история конфликта