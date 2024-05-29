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Уайлдер ответил, кого считает фаворитом в реванше Усика и Фьюри

Уайлдер ответил, кого считает фаворитом в реванше Усика и Фьюри
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер высказался о реванше между украинцем Александром Усиком (22-0, 14 KO) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO), который, как ожидается, может состояться осенью.

«Всё зависит от того, в какой форме они выйдут на бой. У бойцов бывают как плохие, так и хорошие дни. Если бы мне пришлось выбирать, я бы поставил на Усика», – сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, поединок Усика и Фьюри состоялся 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), украинец победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112) и объединил все четыре основных титула в дивизионе, став абсолютным чемпионом во второй весовой категории.

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